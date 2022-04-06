فوائد المشي أثناء الصيام

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ومن هذه الفوائد يمكن أن نشير إلى ما يلي:

تخليص الجسم من السموم

يساعد المشي قبل الإفطار على مساعدة الجسم في التخلص من الدهون المكدسة، ناهيك عن تأثير الرياضة الإيجابي على العضلات وزيادة نسبة الأيض في الجسم.

تعزيز جهاز المناعة

يساهم المشي في رفع أداء الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على محاربة أمراض متعددة. لذلك أنصحك بممارسة رياضة المشي قبل الإفطار لمقاومة العدوى والفيروسات، لاسيما مع الوضع العالمي الراهن الذي يهدد فيه فيروس كورونا سكان الكرة الأرضية أجمع.

محاربة الكسل والخمول

لرياضة المشي قبل الإفطار فوائد عديدة أبرزها محاربة الكسل والخمول الذي قد تتعرضين له من جراء الصيام، لذلك تحصّني برياضة المشي لزيادة نسبة الطاقة ومحاربة التعب.

السيطرة على مستوى الأنسولين في الدم

إنَّ الرياضة على معدة فارغة تساهم في مساعدة العضلات على امتصاص الغلوكوز، وذلك يساهم في السيطرة على مستوى الأنسولين في الدم.

محاربة مشاكل زيادة الوزن

إنّ المشي قبل الإفطار يعزز عملية حرق الجسم للوحدات الحرارية ويساهم في الحفاظ على الوزن. لذلك أنصحك بمزاولة رياضة المشي قبل الإفطار مع ضرورة التنبّه إلى النظام الغذائي المتبع الذي يجب أن يكون غنياً بالخضر والفواكه والبروتينات، وفقيراً بالدهون والسكريات.