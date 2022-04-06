الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قبيل اقتحام نتنياهو.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قبيل اقتحام نتنياهو.. عشرات المستوطنين يقتحمون
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم عدد من المستوطنين الصهاينة، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وجالوا  باستفزاز فيه.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر مقدسية أن 83 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاقتحام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، وألقى محاضرة متطرفة للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك قبيل اقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو للمسجد الأقصى، والمقرر في ساعات المساء من اليوم.

وقرر نتنياهو المشاركة في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فيما أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار بمدينة القدس المحتلة خشية من إشعال الاقتحام هبة شعبية ومقدسية جديدة.

واقتحم وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، مؤخرا، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بدعوى تفقد جنود الاحتلال في هذه المنطقة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حكومة بينيت تخسر غالبيتها وتدخل في ورطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة: وفد أوكراني يتواجد في تل ابيب منذ أسبوع لشراء أسلحة

شاهد بالفيديو.. كييف تتهم روسيا بالتحضير لعمليات واسعة وعدم الجدية في المفاوضات

الكاظمي يصدر توجيهات جديدة تتعلق بجهوزية القوات الأمنية

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة نفطية جديدة

العراق.. الأعرجي يلتقي السفير الامريكي ويناقشان الاوضاع السياسية

الرئيس التونسي: تركيبة جديدة للهيئة المستقلة ستشرف على الانتخابات