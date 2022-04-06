ايران تعلن عن خطة عشرينية للتنمية النووية السلمية وتكشف عن 9 انجازات

خاص بالعالم

رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد اسلامي اكد انه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية السبت المقبل، الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للاعوام العشرين المقبلة من خلال عرض الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة النووية.

وشدد اسلامي على اهمية ارادة الجمهورية الاسلامية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وازالة الشكوك.

وقال اسلامي: "الشعب الايراني لم ولن يقبل ابداً بلغة القوة واللامنطقية، ايران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولاثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير ان الطرف المقابل لم يف قط بتعهداته.

اسلامي اكد كذلك انه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية استعراض انجازات متعددة في مجال الصناعات النووية، وقال اسلامي ان الانجازات التي سيتم الكشف عنها هي تسعة، ثلاثة في مجال العلاجات الاشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، كما ان هناك منجزين اثنين تحققا في مجال البلازما حيث ستستخدم البلاد ولاول مرة تقنية البلازما الباردة لعلاج السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية محددة، وهذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاختبارات وستدخل مرحلة التجارب السريرية.

ويوجد ايضا انجاز صناعي جديد في مجال الليزر اضافة الى ثلاثة منجزات في مجال انظمة التحكم والتصوير وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية.

وفيما يخص محادثات الغاء الحظر في فيينا شدد اسلامي كذلك على ضرورة عودة الاطراف المقابلة للالتزام بتعهداتها.

واضاف إسلامي: "لقد كانت المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل ان يعود الطرف المقابل الذي هو الاساس وهو الذي خرق الاتفاق للوفاء بالتزاماته".



كما اكد اسلامي زيف الادعاءات والوثائق التي يقدمها كيان الاحتلال الاسرائيلي بشأن البرنامج النووي الايراني السلمي، وقال ان طهران ستقدم قريبا الادلة التي تبطل ادعاءات الكيان المحتل.

