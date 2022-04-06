البيت الابيض يحدد سبب عدم التدخل العسكري ضد روسيا في أوكرانيا

العالم-روسيا

وفي التفاصيل، تساءل ستيفن بورتنوي، مراسل شبكة "سي بي إس"، ورئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، خلال إحاطة يومية للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، عن أسباب رفض الولايات المتحدة التدخل العسكري في العملية الروسية في أوكرانيا.

واستفسر الصحفي، لماذا لم تتسبب الأزمة الأوكرانية حتى الآن في "رد فعل للتحالف العالمي الموحد".

واستوضحت بساكي عدة مرات عما إذا كان ستيفن بورتنوي يقصد تدخل الولايات المتحدة وقوات الناتو العسكري.

وأجاب المراسل بقوله: "بالطبع. رد عسكري بقيادة الولايات المتحدة وشركائها".

وأجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "أعتقد أن هدف الرئيس (الأمريكي) هو اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الولايات المتحدة والأمن القومي للولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وبالتحديد عدم الدخول في حرب مع روسيا" ، مضيفة أن واشنطن ليست معنية بالحرب مع موسكو.

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا. وحدد فلاديمير بوتين الهدف منها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا خُطط لتنفيذ عملية لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، وتقديم مجرمي الحرب المسؤولين عن جرائم ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.

وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وبدعم من الجيش الروسي، تقوم وحدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بتطوير هجوم، فيما كان الرئيس بوتين قد شدد على أن احتلال أوكرانيا أمر غير وارد.