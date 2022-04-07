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القضاء التركي يقرر إغلاق ملف قضية مقتل جمال خاشقجي

القضاء التركي يقرر إغلاق ملف قضية مقتل جمال خاشقجي
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

قرر القضاء التركي، اليوم الخميس، إغلاق ملف قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإحالته إلى السعودية.

العالم-تركيا

وقالت وسائل إعلام تركية إن "القضاء التركي قرر نقل ملف محاكمة قتلة جمال خاشقجي إلى السعودية، مضيفا أن "إحالة ملف جريمة قتل خاشقجي تم بموافقة وزارة العدل التركية"، دون المزيد من التفاصيل.

وأبلغت وزارة العدل التركية، الأحد الماضي، النيابة العامة في إسطنبول رأيها بشأن نقل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، إلى السلطات القضائية السعودية.

وحسبما أفادت وكالة "الأناضول"، أبدت وزارة العدل التركية عدم اعتراضها وأبلغت النيابة العامة في إسطنبول بذلك. وأضافت الوكالة أن الوزارة أوضحت للنيابة العامة عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفًا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية.

يذكر أن المدعي العام التركي طلب، الخميس الماضي، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السعودية. وقالت المحكمة إنها "ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب".

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