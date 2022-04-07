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الهدف من تشكيل مجلس رئاسي بعد مرور7 سنوات من العدوان على اليمن

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أوضح محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى على انه تم تشكيل المجلس من قبل النظام السعودي ومن ورائه أمريكا وبريطانيا، كونهم قد وصلوا الى قناعة كاملة في فشلهم في فرض املاءاتهم على اليمن وتركيعه عبر الطاقم السابق وهو عبد ربه منصور هادي ومن كان معه ونائبه.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مفتاح الى أنهم قد لجؤوا الى التشكيلة الجديدة للمجلس، ونقلوا المسألة الى طور جديد ومحاولة جديدة لتركيع اليمن أيضا لكن بطريقة أخرى.

ونوه مفتاح الى أن المفاوضات لانهاء العدوان تتعلق بالمعتدي اي النظام السعودي.

وكان قد أصدر الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي قرارا بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، معلنا “تفويض المجلس بكامل صلاحياته" الیه.

وعزل هادي نائبه "علي محسن الأحمر" من منصبه، وعين "رشاد محمد العليمي" رئيسا للمجلس القيادي الذي سيتولى تنفيد ما أسماها "المرحلة الانتقالية"، والتفاوض مع حركة أنصار الله.

ويضم المجلس الرئاسي سبعة أعضاء، سيعمل حسب قرار هادي على تعزيز الأمن، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وتوحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات التابعة للمجلس، وإنشاء هيئة للتشاور والمصالحة مؤلفة من خمسين عضوا لدعم ومساندة المجلس القيادي، ورحبت السعودية بالقرار، ودعت المجلس الجديد الى بدء مفاوضاتٍ مع حركة أنصار الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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