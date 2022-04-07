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استشهاد احد مصابي الاعتداء في الروضة الرضوية المقدسة

استشهاد احد مصابي الاعتداء في الروضة الرضوية المقدسة
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

استشهد احد المصابين الاثنين في الاعتداء الذي طال 3 من رجال الدين في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد شمال شرق ايران قبل عدة ايام.

العالم- ايران

وافادت التقارير ان حجة الاسلام دارائي احد المصابين الاثنين في الاعتداء على 3 من رجال الدين في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد شمال شرق ايران استشهد اليوم الخميس في المستشفى.

وقد تعرض 3 من رجال الدين، الثلاثاء الماضي للطعن بالسكين في صحن النبي الاعظم (ص) بالروضة الرضوية المقدسة في محافظة خراسان الرضوية شرقي البلاد.

واعلنت دائرة العلاقات العامة لسدانة الروضة الرضوية في بيان القبض على منفذ الجريمة ومتابعة القضية لغاية الكشف عن ملابساتها وتحديد سائر العناصر المتورطة فيها.

واوضح البيان، ان 3 رجال دين تعرضوا لجريمة الطعن بالسكين، مما اسفر عن استشهاد احدهم (حجة الاسلام اصلاني) واصابة اثنين اخرين بينما تم القبض على منفذ الجريمة فورا.

ولفت البيان، بان الرجال الدين الثلاثة، هم من طلاب الحوزات الدينية الناشطين في مساعدة الفقراء ورفع الحرمان داخل المناطق الفقيرة في محافظة خراسان الرضوية.

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