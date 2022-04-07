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الجمعية العامة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الجمعية العامة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

العالم ـ أوروبا

وأيد القرار 93 مقابل معارضة 24 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

وصوتت الجمعية العامة بسبب مزاعم عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

وعبر نص المسودة عن "القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا، وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء إنه عندما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية لم يتعرض أي مدني لأي نوع من العنف.

وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف ، والذي لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة قانونا. ومع ذلك ، فإن قرارات المجلس تبعث برسائل سياسية مهمة، ويمكنه أن يفوض بإجراء تحقيقات. وفتح المجلس الشهر الماضي تحقيقا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا ، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ، منذ هجوم روسيا.

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