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غزة..الحصار يؤدي إلى وفاة آلاف من مرضى السرطان

غزة..الحصار يؤدي إلى وفاة آلاف من مرضى السرطان
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس: إن "الحصار الإسرائيلي أدى إلى وفاة 3 آلاف مريض بالسرطان من أصل 8 آلاف".

العالم - فلسطين

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها "تبذل جهداً كبيراً في الدفع بالمؤشرات الصحية نحو مستويات متقدمة، ومعالجة المسببات البيئية التي تقف وراء العديد من الأمراض الناتجة عن التلوث، كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والسكتات الدماغية".

وأكدت الوزارة أنها "تعمل بكل طاقاتها، للتخفيف من وطأة ما يسببه الحصار من حرمان لحقوق المرضى العلاجية، وقلة الإمكانيات وحرمان غزة من المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية، في ظل النمو السكاني الكبير".

وأطلقت الوزارة نداء إلى العالم، لـ"تعزيز المقومات الصحية والبيئية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، خاصة مرضى السرطان وأمراض الدم".

وقالت: "لقد حوّل الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المستمر لأكثر من 15 عاماً، قطاع غزة إلى بقعة جغرافية ترزح تحت مسببات التلوث البيئي، ووضع المنظومة الصحية أمام تحديات جمة".

وكشفت أن الاحتلال "يحرم المرضى من 47 في المئة من الأدوية الأساسية، و21 في المئة من المستهلكات الطبية، و60 في المئة من لوازم المختبرات".

وأشارت إلى وجود نقص حاد في مواد الفحص في مختبر الصحة العامة، وكذلك حرمان 40 في المئة من المرضى من مغادرة قطاع غزة، للحصول على العلاج، والذي تسبب في وفاة المئات منهم خلال سنوات الحصار.

وفي السياق، نظمت وزارة الصحة، اليوم، جولة للمؤسسات والمراكز الحقوقية في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، المخصص لعلاج مرضى السرطان، تزامناً مع يوم الصحة العالمي.

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غزة..الحصار يؤدي إلى وفاة آلاف من مرضى السرطان

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