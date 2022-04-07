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باكستان.. المحكمة العليا تلغي قرار حل البرلمان

باكستان.. المحكمة العليا تلغي قرار حل البرلمان
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، قرارا بإلغاء قرار رئيس البلاد بحل البرلمان والذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

العالم ـ باكستان

كما أمرت المحكمة بدعوة مجلس النواب للانعقاد بتاريخ 9 أبريل/ نيسان من أجل المضي قدما في التصويت الذي خطط له سابقا من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، حسبما نقلت "رويترز".

وأوصى عمران خان بحل البرلمان في وقت سابق، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.

ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.

وتقول الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.

وفي أواخر مارس/ آذار المنصرم، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام في باكستان، فرخ حبيب، يوم الأحد، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.

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