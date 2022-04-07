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شاهد: محفل تلاوة القرآن الكريم في حسينية زنجان شمال غرب ايران

شاهد: محفل تلاوة القرآن الكريم في حسينية زنجان شمال غرب ايران
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات الصحية في حسينية زنجان الكبرى شمال غرب ايران.

العالم- منوعات

إليكم بعض الصور من هذا المحفل المقدس:

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