شاهد..مسلسل "الإختيار" في معرض انتقادات منصات التواصل

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اضافة الى ان الجزء الثالث هذا تظهر فيه شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما اثار انتقادات واتهامات بالترويج لرواية السلطات المصرية حول احداث عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

الانتقادات لمسلسل الاختيار بجزئه الحالي كانت كثيرة على مواقع التواصل حيث كتب "محمد حسين" مغردا حول هذا الموضوع: "لو ما كنش في لقطات التسريب اخر كل حلقة ما كنش حد أتفرج عليه. مليان خطوط دراما ملهاش داعي. والتمثيل واقع وحشو نجوم بدون داعي. والسناريو والحوار واقع وكلشيهات في الكلام. لو محدش عاش الاحداث كان تاه في ومعرفش الكلام علي أيه أصلا".

وعلق "سليم احمد" كاتبا: "لكن ولو تخلينا ان ثمة مسلسل ينتجه الاخوان المسلمون عما حدث، فإنني لمتأكد بأن عملهم هذا سيكون اكثر ابتذالا وسخفا من مسلسل الاختيار، والسؤال هنا والذي يثيره كل هذا: ألا نستطيع أن نتنمى مشاهدة عمل عربي عن الربيع العربي يخرج من دائرة الدعاية والابتذال؟".

وغرد "محمد ابو حميد": "مسلسل الاختيار منطقيا ووواقعيا وبالنظر للموضوع بشكل حقيقي، التاريخ لا يكتب بهذه الطريقة ولا في وجود أهله وشخصياته".

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