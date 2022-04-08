الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..مسلسل "الإختيار" في معرض انتقادات منصات التواصل

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

بدأ بث مسلسل الاختيار بجزئه الثالث مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث اثار جدلا واسعا ونقاشات ومواقف متناقضة حول الرسالة التي يراد ايصالها منه.

العالم - هاشتاغ

اضافة الى ان الجزء الثالث هذا تظهر فيه شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما اثار انتقادات واتهامات بالترويج لرواية السلطات المصرية حول احداث عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

الانتقادات لمسلسل الاختيار بجزئه الحالي كانت كثيرة على مواقع التواصل حيث كتب "محمد حسين" مغردا حول هذا الموضوع: "لو ما كنش في لقطات التسريب اخر كل حلقة ما كنش حد أتفرج عليه. مليان خطوط دراما ملهاش داعي. والتمثيل واقع وحشو نجوم بدون داعي. والسناريو والحوار واقع وكلشيهات في الكلام. لو محدش عاش الاحداث كان تاه في ومعرفش الكلام علي أيه أصلا".

وعلق "سليم احمد" كاتبا: "لكن ولو تخلينا ان ثمة مسلسل ينتجه الاخوان المسلمون عما حدث، فإنني لمتأكد بأن عملهم هذا سيكون اكثر ابتذالا وسخفا من مسلسل الاختيار، والسؤال هنا والذي يثيره كل هذا: ألا نستطيع أن نتنمى مشاهدة عمل عربي عن الربيع العربي يخرج من دائرة الدعاية والابتذال؟".

وغرد "محمد ابو حميد": "مسلسل الاختيار منطقيا ووواقعيا وبالنظر للموضوع بشكل حقيقي، التاريخ لا يكتب بهذه الطريقة ولا في وجود أهله وشخصياته".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مصر تشرح تصويتها على مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الاعتداء على السجناء السياسيين في السجون المصرية

جدل في مصر بعد الكشف عن شوكولاتة بالمخدرات في الأسواق!

مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي اثر أزمة اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هزة أرضية في السليمانية شمالي العراق

شاهد..مسلسل "الإختيار" في معرض انتقادات منصات التواصل

توقيع أول صفقة أوروبية مع ليبيا لاستبدال الغاز الروسي

صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2022

امير عبداللهيان: نؤكد على الحل الدبلوماسي لازمة اوكرانيا

ايران مقصد الكثير من مواطني الدول الاخرى لغرض العلاج