الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المركز التجاري الايراني في ارمينيا يفتتح قريبا

المركز التجاري الايراني في ارمينيا يفتتح قريبا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام للشؤون الدولية بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني حامد فروزان بانه سيتم قريبا افتتاح المركز التجاري الايراني في ارمينيا.

العالم - ايران

وقال فروزان خلال اجتماع عبر الاجواء الافتراضية مع مدير الشؤون الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الارمينية "ميناسيان": ان المرکز التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في ارمينيا كمعرض دائم لامكانيات البلاد الاقتصادية، سيفتتح بالتزامن مع زيارة وزير العمل الايراني الى يريفان.

واضاف: سيتم ابرام اتفاقية للتعاون في هذا المجال بهدف تبيين طاقات الطرفين في مجالات الانتاج وتجارة المنتوجات والخدمات.

واشار الى استعداد المركز التجاري الايراني في ارمينيا لعرض الامكانيات المعرفية ومنجزات التعاونيات البارزة في البلاد وقال: ان هذا المركز التجاري سيفتتح خلال زيارة وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي حجة الله عبدالملكي الى يريفان.

ونوه فروزان الى طاقات ومسؤوليات الدوائر والمنظمات والبنوك والمراكز الاقتصادية التابعة لوزارة التعاون، معلنا الاستعداد لتدشين مراكز تعليم المهارات الفنية والمهنية من قبل استذة ايرانيين وتقديم المشورة في مجالات الضمان والخدمات للمتقاعدين والمعاقين.

من جانبه قال مدير الشؤون الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الارمينية خلال هذا الاجتماع: انه نظرا لسعة نطاق وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايرانية فان التعاون بين الجانبين يمكنه ان يكون مثمرا وايجابيا جدا.

واقترح "ميناسيان" تاسيس مجموعة متسقة مع اهداف الرعاية الاجتماعية لتقديم الخدمات للنساء والافرد عديمي المعيل والمعاقين وكذلك تدشين مركز للتعليم الفني والمهني في ارمينيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ايران مقصد الكثير من مواطني الدول الاخرى لغرض العلاج

الجمارك الايرانية: صادرات ايران للاتحاد الاوراسي تنمو 15 بالمئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان: هذه حقيقة تبرئة عمر البشير وإخلاء سبيله

علامات تحذيرية على القدم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

عودة سفير ما يسمى "المجلس الرئاسي" اليمني إلى لبنان

خبير سياسي.. شاهد..الحرب ستتسع رقعتها الى خارج الاراضي الاوكرانية

حزب الله: عملية تل أبيب أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وتخبط أجهزته وفشلها الذريع

شاهد..القوات الروسية تحاصر بلدتين في إقليم دونباس