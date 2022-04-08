شاهد فيديو.. والد منفذ عملية ديزنغوف يتوعد بالنصر

العالم _ فلسطين

وخاطب فتحي خازم، مئات المواطنين الذين توافدوا إلى منزله في جنين فور الكشف عن استشهاد نجله منفذ عملية ديزنغوف: "سترون النصر إن شاء الله في جيلكم، سترون النصر في عهدكم في السنوات المقبلة في الأيام المقبلة".

وأضاف "سترى عيونكم التغيير وستنالون حريتكم واستقلالكم وستنالون النصر بإذن الله".

ودعا "اللهم حرر مسجدنا الأقصى من دنس المحتلين".

وقال: إن "رعد كان شاباً خلوقاً طيباً سمحاً، مصلياً صائماً، مرضياً وباراً بوالديه".

وأشار إلى أنه تخصص في مجال الكمبيوتر والتقنيات والمعلومات، واصفاً إياه بأنه "يتمتع بذكاء خارق".

وأوضح والد رعد، أنه لا يعلم إذا كان نجله متأثراً بأحد من شهداء جنين الذين ارتقوا مؤخراً، مضيفاً: "الله أعلم من كان قدوةً لرعد".

وقال: "رأيناه آخر مرة على الإفطار قبل أيام، واستشهد اليوم وهو صائم، واغتالته القوات الخاصة أثناء خروجه من المسجد في يافا بعد أن صلى الفجر جماعة".

واستشهد منفذ عملية "تل أبيب"، الشاب رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين، بعد خوضه اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن الشهيد حازم خرج من داخل أحد المساجد في مدينة يافا، حيث تعرف عليه عنصران من وحدة عمليات جهاز "الشاباك"، وقاما بمناداته، فما كان منه إلا أن فتح النار باتجاههما، واشتبك مع قوة مشتركة من "اليمام" و"الشاباك"، واستشهد على إثر ذلك.

ونعت مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين الشهيد حازم، معلنة الحداد الشامل في المخيم تنديدا بقتله.

وتوافد الآلاف إلى منزل عائلة الشهيد رعد خازم في جنين، فور تأكد استشهاده في يافا بعد ساعات من المطاردة إثر تنفيذه عملية فدائية في شارع ديزنغوف في تل أبيب أدت لمقتل مستوطنين وإصابة 14 آخرين بجروح، منهم 4 في حالة حرجة.