الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-04-2022

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية تكشف عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي استهدف محطة كراماتورسك

في اول جمعة من رمضان.. شاهد..رغم حواجز الاحتلال، الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إعتصام وجع المحاريب - 2012

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-04-2022

الإفطار بـ'سيجارة' وإهمال وجبة السحور.. أخصائيو التغذية يحذرون من عادات صحية خاطئة خلال شهر رمضان

زاخاروفا: الناتو يطيل أمد الصراع في أوكرانيا ويقاتل منذ زمن ضد روسيا بأيدي كييف