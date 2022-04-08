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خارجية ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة

خارجية ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الماليزية في بيان صدر اليوم الجمعة أن ماليزيا امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتسييس هذا التصويت، وضعف الأدلة على انتهاكات روسيا.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وجاء في بيان الوزارة أن "ماليزيا شاركت في التصويت وسجلت امتناعها عن التصويت، وبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ثبات موقفها الرافض لأي تسييس للقضايا التي تتم مناقشتها في المجلس".

ولفت البيان إلى أن ماليزيا تعتقد أن طرد إحدى الدول الأعضاء من مجلس حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى أدلة قوية على انتهاكه حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه كان ينبغي السماح للجنة التحقيق في أوكرانيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في مارس، بإكمال عملها وتقديم نتائجها إلى المجلس قبل التصويت.

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