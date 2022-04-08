خارجية ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة

العالم ـ أسيا والباسفيك

وجاء في بيان الوزارة أن "ماليزيا شاركت في التصويت وسجلت امتناعها عن التصويت، وبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ثبات موقفها الرافض لأي تسييس للقضايا التي تتم مناقشتها في المجلس".

ولفت البيان إلى أن ماليزيا تعتقد أن طرد إحدى الدول الأعضاء من مجلس حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى أدلة قوية على انتهاكه حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه كان ينبغي السماح للجنة التحقيق في أوكرانيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في مارس، بإكمال عملها وتقديم نتائجها إلى المجلس قبل التصويت.