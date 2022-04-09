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ردا على تهديدات الجيش الإسرائيلي

المقاومة الفلسطينية تحذّر: أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر

المقاومة الفلسطينية تحذّر: أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب في الشؤون العسكرية والسياسية، أحمد عبد الرحمن، إنّ "المقاومة في غزة أوصلت رسالةً إلى الإسرائيليين، مفادها أن أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر".

العالم - فلسطين

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحٍ نقلته صحيفة راي اليوم، أنّ "المقاومة في غزة هددت في رسالتها بأنّه عند اجتياح جنين ستدخل غزة على خط المواجهة"، مشيراً إلى أنّ "رسالة المقاومة في غزة تم إيصالها إلى إسرائيل عبر وسطاء إقليميين".

ولفت عبد الرحمن إلى أنّ "لكتائب شهداء الأقصى في جنين ونابلس علاقات جيدة بفصائل المقاومة في غزة، وخصوصاً مع سرايا القدس".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر في المؤسسة الأمنية والعسكرية، أن "السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة التامة على شمالي الضفة".

وقالت المصادر لـ"القناة 12": "نحن نتحدث عن الفوضى وعن السلاح، وعن كميات كبيرة، ونحن نتحدث عن فقدان السيادة في جنين"، مضيفةً أنّه "ليس مستبعداً أن نرى عمليات إسرائيلية مكثفة شمالي الضفة، أي في منطقة مخيم جنين".

بدوره، أكّد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أنّ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبّانها الأحرار، مشدداً على أنّها لن ترتد إلاّ عليه.

وتابع برهوم:"على أهلنا في كل مدن الضفة وقراها المنتفضة وشبّانها الثائرين ألاّ يسمحوا للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بجنين وسكانها، أو فرض أي معادلة عليهم، بل وجب عليهم المقاومة والنصرة ومواجهة الاحتلال، مهما بلغت التضحيات".

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