شاهد.. فشل الاحتلال في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان سلطات الاحتلال اتصلت بوالد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وطلبت منه تسليم نفسه. لکن والد الشهيد رفض تسليم نفسه.

وأکد مراسل قناة العالم ان قوات الاحتلال قامت باقتحام مخيم جنين لاعتقال والد الشهيد، لکن أهالي المخيم تصدوا لقوات الاحتلال الذين قاموا باطلاق النار علی الاهالي واوقعوا عدة اصابات 2 منهم في حالة حرجة. وأدت الاشتباکات الی استشهاد المواطن الفلسطيني أحمد السعدي.

واوضح مراسل قناة العالم ان قوات الاحتلال، وبعد الوصول الی منزل عائلة الشهيد رعد حازم لم يعثروا علی والد الشهيد وانسحبوا من المخيم دون اعتقاله.