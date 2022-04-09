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عملية تل ابيب..تبريك فلسطيني وقلق بحريني وتركي واسرائيلي

عملية تل ابيب..تبريك فلسطيني وقلق بحريني وتركي واسرائيلي
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

توالت ردود الفعل على العملية الفدائية التي وقعت في "تل أبيب" مساء الخميس الفائت، والتي انتهت بمقتل ثلاثة اسرائيليين واصابة اكثر من عشرة مستوطنين.

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انفوغرافيك عملية تل ابيب..تبريك فلسطيني وقلق بحريني وتركي واسرائيلي

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