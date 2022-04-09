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بن زايد يلتقي بنظيره الفرنسي في باريس

بن زايد يلتقي بنظيره الفرنسي في باريس
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد" نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان" في باريس، وبحث معه تطورات الوضع في أوكرانيا وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

العالم - الإمارات

وأوضحت الوكالة أن اللقاء، الذي جرى على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها الوزير الإماراتي لباريس، ناقش أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد، واستعرض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ناقش اللقاء أهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية وتلبية احتياجات المدنيين المتضررين من الحرب.

وأكد بن زايد خلال اللقاء على تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي حرص بلاده على توطيد العلاقات مع أبوظبي، وقال إن البلدين يعملان معاً لمواجهة أمور من بينها تداعيات تغير المناخ ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حلول مستدامة لهذه الأزمة.

وتتزامن الزيارة مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنطلق غداً الأحد والتي يتنافس فيها الرئيس "إمانوئل ماكرون" مع زعيمة اليمين المتطرف "مارين لوبان"، ومرشحين آخرين.

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