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بالخريطة.. تطورات اليوم الـ45 من الحرب الروسية في أوكرانيا

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

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بالخريطة.. تطورات اليوم الـ45 من الحرب الروسية في أوكرانيا