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الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات لهذه الأجهزة الأمنية

الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات لهذه الأجهزة الأمنية
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإيقاف الاجازات الدورية لقادة الأجهزة الأمنية، إلى إشعار آخر.

العالم - العراق

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "وجه بإيقاف الاجازات الدورية الى اشعار اخر لكل من وزارة الدفاع/ قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة، ووزارة الداخلية/ قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الارهاب/ قادة العمليات الخاصة".

وشمل التوجيه أيضاً، بحسب المصدر، "هيئة الحشد الشعبي/قادة المحاور، وقيادة عمليات بغداد/ قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق، فضلاً عن المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة /كركوك/ قائد المقر المتقدم والفرق".

وأرجع المصدر، سبب هذا التوجيه إلى "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات: (ميسان بعد مقتل ابن اخ واثق البطاط، كذلك الخروقات الأمنية الحاصلة في محافظة كركوك، ناهيك عن القصف الذي يستهدف محافظة اربيل)".

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