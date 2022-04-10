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في شهر رمضان المبارك...

شاهد.. مراسم مائدة الإفطار في ساحة الإمام الحسين (ع) وسط العاصمة طهران

شاهد.. مراسم مائدة الإفطار في ساحة الإمام الحسين (ع) وسط العاصمة طهران
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

في شهر رمضان المبارك أقيمت مراسم مائدة الإفطار في ساحة الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة الايرانية طهران.

العالم- منوعات

وتتابعون فيما يلي صورا لهذه المراسم:

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