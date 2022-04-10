هاشتاغ رعد فلسطين يجتاح الدول العربية

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ونفذ الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء الخميس عملية جريئة في شارع "ديزنغوف" وسط تل ابيب، ووصلت وسوم رعد_فلسطين ورعد_حازم وعملية_ديزنغوف وعملية_تل_ابيب الى الترند في فلسطين ودول عربية وبارك الناشطون العملية واعتبروها في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ووحشيته في حق الشعب الفلسطيني.

وتعتبر عملية ديزنغوف العملية الخامسة على التوالي بعد عملية "الخضيرة، وبني براك، بئر السبع، والقدس"، ما جعل الكيان في حالة من الارباك والفوضى، والفشل الأمني.

في مجال اخر، وبعد سبع سنوات من العدوان السعودي على اليمن، فجأة استفاق عبدربه منصور هادي ومعه الرياض وتحالفها ومن خلفهم الولايات المتحدة على ضرورة انهاء العدوان والشروع في عملية سياسية. عبد ربه منصور هادي اعلن انه نقل صلاحياته الكاملة الى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي الذي تربطه علاقة قوية بالسعودية.

الی لبنان، حيث سحبت السعودية في الـتاسع والعشرين من تشرين الاول - اكتوبر الماضي سفيرها من لبنان بعد تصريحات نُشرت لوزير الاعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي"، وصف فيها الحرب في اليمن بالعبثية وادلى بها قبل ان يكون وزيراً، وتضامناً مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، فيما سحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. اليوم قررت السعودية والكويت اعادة سفيريها الى لبنان، فما الذي تغيّر؟

وفي مصر، وثّق مدوّن الفيديو الأمريكي ويل سونبوشنر رحلته إلى مصر في مقطع مصور تحدث خلاله عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الأفريقية. ونشر سونبوشنر المقطع المصور تحت عنوان "جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا".