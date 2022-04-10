الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ رعد فلسطين يجتاح الدول العربية

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصلت وسوم العملية البطولية لحازم رعد في تل أبيب الی حد الترند علی مواقع التواصل الاجتماعية في فلسطين ودول عربية.

العالم - هاشتاغ

ونفذ الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء الخميس عملية جريئة في شارع "ديزنغوف" وسط تل ابيب، ووصلت وسوم رعد_فلسطين ورعد_حازم وعملية_ديزنغوف وعملية_تل_ابيب الى الترند في فلسطين ودول عربية وبارك الناشطون العملية واعتبروها في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ووحشيته في حق الشعب الفلسطيني.

وتعتبر عملية ديزنغوف العملية الخامسة على التوالي بعد عملية "الخضيرة، وبني براك، بئر السبع، والقدس"، ما جعل الكيان في حالة من الارباك والفوضى، والفشل الأمني.

في مجال اخر، وبعد سبع سنوات من العدوان السعودي على اليمن، فجأة استفاق عبدربه منصور هادي ومعه الرياض وتحالفها ومن خلفهم الولايات المتحدة على ضرورة انهاء العدوان والشروع في عملية سياسية. عبد ربه منصور هادي اعلن انه نقل صلاحياته الكاملة الى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي الذي تربطه علاقة قوية بالسعودية.

الی لبنان، حيث سحبت السعودية في الـتاسع والعشرين من تشرين الاول - اكتوبر الماضي سفيرها من لبنان بعد تصريحات نُشرت لوزير الاعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي"، وصف فيها الحرب في اليمن بالعبثية وادلى بها قبل ان يكون وزيراً، وتضامناً مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، فيما سحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. اليوم قررت السعودية والكويت اعادة سفيريها الى لبنان، فما الذي تغيّر؟

وفي مصر، وثّق مدوّن الفيديو الأمريكي ويل سونبوشنر رحلته إلى مصر في مقطع مصور تحدث خلاله عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الأفريقية. ونشر سونبوشنر المقطع المصور تحت عنوان "جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا".

روابط ذات صلة

سخرية واسعة من الاحتلال بعد مصادرته مقعد منفذ عملية تل أبيب

شاهد.. فشل الاحتلال في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

عملية تل أبيب..نتنياهو كان في شارع ديزنغوف وظل محتجزا لساعات

هكذا ترد حماس على إدانة تركيا والبحرين لعملية "تل أبيب" البطولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو لـ'الكنيست الاسرائيلي'.. القتل في جنين لن يجلب إلا مزيدا من القتل لـ'إسرائيل'

ترامب: بايدن والديمقراطيون في الكونغرس أثاروا تضخما هائلا

مدينة عدن تشهد غليانا شعبيا بسبب أزمة المياه

علم "اسرائيل" الجديد

شاهد بالفيديو.. يوتيوبر أمريكي يصف مصر أسوء بلد للسياحة لهذا السبب..

تركيا تعيد 227 مهاجرا أفغانيا لبلادهم