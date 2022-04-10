سلطات القرم: أوكرانيا تبث معلومات مضللة عن تلغيم جسر مضيق كيرتش

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وفي تصريح صحفي قال كريوتشكوف إن هذه المعلومات المزيفة يبثها "المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات المعنوية" و"محاربو الأريكة" في إشارة إلى الذين يبثون الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلف الشاشات.

وأضاف أن "الجناة يقدمون أنفسهم على أنهم "وزارة الطوارئ في روسيا" ويحاولون إقناع سكان شبه الجزيرة بأنه لا وجود طرق آمنة للخروج منها، ويزعمون بأن جميع الطرق ملغّمة.

وتابع: "هؤلاء يحثون السكان على عدم مغادرة منازلهم وعدم الخروج بالسيارات، بل انتظار إشارات الدفاع المدني في حال سماع دوي الانفجارات".

وأردف قوله: "هذه الصورة المزيفة التي تبثها أوكرانيا تهدف إلى إثارة الذعر في شبه الجزيرة".

وأكد أن "لا تقارير عن أي تلغيم في القرم، وهذه الروايات لا علاقة لوزارة الطوارئ بها".