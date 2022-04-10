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شاهد: هاشتاغ عملية ديزنغوف، ترند في فلسطين ودول عربية

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

وصلت وسوم العملية البطولية لحازم رعد في تل أبيب الی حد الترند علی مواقع التواصل الاجتماعية في فلسطين ودول عربية.

العالم - فلسطين

ونفذ الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء الخميس عملية جريئة في شارع "ديزنغوف" وسط تل ابيب، ووصلت وسوم رعد_فلسطين ورعد_حازم وعملية_ديزنغوف وعملية_تل_ابيب الى الترند في فلسطين ودول عربية وبارك الناشطون العملية واعتبروها في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ووحشيته في حق الشعب الفلسطيني.

وغرد محمود كاتباً:"بأمر من البطل منفذ العملية: ممنوع المشي والسهر في شوارع تل_أبيب ... الكل ع الملاجئ".

وكتبت فاطمة دياب:"صورتان كفيلتان بأن تبيّنا من هو صاحب الارض ومن هو المستعمر".

وغردت سارة زين:"أجمل الوجوه وجه فلسطين، هنيئاً لك بطلاً، مشتبكاً، شهيداً".

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