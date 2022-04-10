قاليباف: المفاوضات النووية يجب ان تؤدي الى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة

العالم - ايران

وفي تصريحه اليوم الاحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي هنأ قاليباف الشعب الايراني وجميع العلماء الدؤوبين والمجاهدين في مجال الصناعة النووية في البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية والتي صادفت يوم امس وقال: ان من ضمن الانجازات الباهرة والباعثة على الفخر للصناعة النووية خلال الاعوام الاخيرة والتي كانت رهنا بالجهود المبذولة ليل نهار من قبل العلماء خاصة شهدائنا النوويين في مختلف القطاعات، يمكن الاشارة الى انتاج الادوية المشعة ذات التكنولوجيا العالية وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع النووي.

واضاف: نحن نشعر بالسرور في هذا المسار الزاخر بالفخر ان مجلس الشورى بمصادقته على قانون المبادرة الاستراتيجية قد كسر الاقفال المكبلة للصناعة النووية وادى دورا من خلال ازالة العقبات القائمة في طريق التقدم والارتقاء بالمنجزات العلمية في هذا المجال، ولحسن الحظ انه وفي ظل الطاقة التي تبلورت من خلال توطين الصناعة النووية اصبح موقف الدبلوماسيين الايرانيين قويا في المفاوضات.

وتابع قاليباف: نحن نامل الان بان يفضي الرصيد القيم للمعرفة والتكنولوجيا النووية المتطورة الى اتفاق جيد في المفاوضات يعود بمصالح اقتصادية للشعب الايراني.

وختم رئيس المجلس تصريحه بالقول: ان من الضروري ذكر هذه النقطة وهي ان انجازات البلاد النووية تعد رصيدا راسخا للانتفاع الاقتصادي من قبل الشعب الايراني وان المجلس الحادي عشر (الحالي) يؤكد كما في الماضي على هذا المبدأ وهو ان المفاوضات النووية يجب ان تؤدي الى تحقيق مصالح اقتصادية مضمونة ومستديمة وملموسة لكل ابناء الشعب الايراني الابي.