شاهد: المسحراتي.. عمل تقليدي قديم خلال شهر رمضان

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ويكون على عاتق المسحراتي مهمة التجول في القرية أو المدينة أو الأحياء لإيقاظ الناس وقت السحور في الشهر الفضيل. أما عدة المسحراتي فهي على الأغلب صوته وطبل صغير فضلا عن لباس وأزياء تقليدية وتراثية.

فالراشي وحرشو يتجولان كل ليلة في شوارع وأزقة العاصمة دمشق عازمين وغيرهم من المسحراتية على إحياء الطقوس والتقاليد الرمضانية التي يأنس بها المجتمع والصائمون ولم يمنعهم من ذلك التقدم التكنولوجي الذي يقدم أجهزة وتطبيقات مختلفة لتذكير الناس بوقت الإفطار والسحور.

ويجب على الأشخاص الذين يعتزمون العمل كمسحراتية خلال شهر رمضان المبارك التقدم للحصول على ترخيص من المحافظة ليتم اختيار أولئك الذين يستوفون الشروط.

ويجمع المؤرخون أن أول ظهور لعمل المسحراتي شهدته الدولة الفاطمية في العصر العباسي اي منذ نحو اثني عشر قرنا. واتخذ المسحراتية على مر السنين أشكالا وطرقا مختلفة لإيقاظ الناس فمن قرع الطبول الى تلاوة الأدعية والأناشيد الى طرق الأبواب بالعصا ومناداة الأهالي والساكنين. وعلى الرغم من اضمحلال هذا التقليد الرمضاني في العديد من المجتمعات لكن عبارة المسحراتية الشهيرة يا صايم وحد الدايم.. يا صايم قوم تسحر.. تبقى تتردد في جميع الأنحاء وبمختلف اللهجات.