الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية بلغت 65٪ في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

العالم - أوروبا

وأظهرت أرقام المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، أن معدل المشاركة بلغ 65.0٪ بحلول الساعة (1500 بتوقيت غرينتش)، وقالت وزارة الداخلية إن هذه النسبة هي أقل من 69.4٪ المسجلة في نفس الوقت من عام 2017.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد قالت إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.

وافتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.

روابط ذات صلة

فرنسا: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%

بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تسلم شحنة شبه سرية من الصواريخ لصربيا

قطر تعلن رصد 5 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا

انضمام العشرات لعملية التسوية بدير الزور والرقة وحلب

عقب العدوان الاسرائيلي الاخير.. سوريا توجه طلبا للامم المتحدة

حماس: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل الضفة

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. نتائج استطلاع آراء الناخبين تظهر تعادل لوبان وماكرون