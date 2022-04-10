شقيق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان

العالم - باكستان

ووفقا لرويترز فقد قاد الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حملة لإقالة عمران خان، 69 عامًا، نجم الكريكيت الوطني السابق الذي أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018.

ومن المرجح أن يصبح شهباز شريف رئيسا للوزراء بعد تصويت البرلمان المقرر غدا الاثنين.

ويعد عمران خان، أول رئيس وزراء تتم إقالته من السلطة بناءً على اقتراح بحجب الثقة، حيث كان يحاول طوال الأسبوع الماضي الاحتفاظ بالسلطة بعد محاولة أولية من قبل المعارضة للإطاحة به.

وقد تمت الإطاحة به أخيرًا بعد اعتماد اقتراح بحجب الثقة عن الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان، بعد ساعات من المواجهة المتوترة بين المسؤولين المنتخبين من المعارضة والحزب الحاكم.

وتنتقد المعارضة عمران خان لفشله في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، ولعدم وفائه بوعوده فيما يتعلق بالشفافية والسيطرة على الإجراءات الحكومية.

وكانت المحكمة العليا قد وجهت إليه، الخميس الماضي، تهمة الازدراء،عندما اعتبرت أن مناورته نهاية الأسبوع هربًا من تصويت بحجب الثقة من المعارضة غير دستورية.

وكان عمران خان، الذي خسر أغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانشقاقات عن الائتلاف الحاكم، قد حل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة.