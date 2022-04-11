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استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بالخليل

استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بالخليل
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي (ع) بالخليل.

العالم - فلسطین

واورد موقع "فلسطين اليوم" عن الصحة الفلسطينية، أن الشهيدة هي الشابة مها كاظم عوض الزعتري (24 عاماً) من سكان منطقة أبو دعجان في مدينة الخليل.

وكانت أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء الاحد، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اطلقوا النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنه جرى "استهداف فلسطينية بالرصاص قرب الحرم الإبراهيمي"، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

كما أفادت قناة كان العبرية بإصابة مجند من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي

ويُشار إلى أن هذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح الاحد، بعد استشهاد المواطنة غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها وارتقت متأثرة بجروحها.

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