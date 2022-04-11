شاهد.. وقفة جماهيرية بباب العامود نصرة لجنين

العالم - مراسلون

من أجل جنين وشهدائها الذين يضحون بارواحهم من أجل فلسطين المحتلة ومقداساتها، نظم أبناء القدس المحتلة وقفة جماهيرية بباب العامود في قلب المدينة، وبدعوة من القوى الوطنية والاسلامية، رغم الاجراءات الامنية للاحتلال المشددة هناك.

وقال عضو هيئة العمل الوطني اسامة برهم: "اهالي القدس يعلموا جيدا ان مايحصل في الداخل والجليل وفلسطين التاريخية شرارة من القدس، ان ابن القدس يقول بينه وبين نفسه انه معيب جدا ان يقف ابن القدس مكتوف الايدي بعد كل الذي حدث، من اجل الاقصى ومن اجل مدينة القدس تحديدا ومن اجل الانتهاكات، والاعتقالات الليلة في القدس، وهو رد فعل اسرائيلي على هذا الوجود الفلسطيني".

قوات الاحتلال واجهت المشاركين بالاعتداءات والقمع، واعتقلت أعضاء من حركة فتح ونشطاء مقدسيين وتعرت للنساء والاطفال، ما اسفر عن اندلاع مواجهات بين الطرفين.

وقال عضو قيادي في الشببية الفتحاوية بالقدس محمد الأطرش: "اكثر من 15 واحد من المخابرات الاسرائيلية، اعتقلو عضو الاقليم عاهد الرشق و عضو من حركة فتح ناصر عجاج، وشباب اخرين، بدعوى حتى لا تتم هذه الوقفة، لانهم لايهمهم السيادة الفلسطينيين داخل القدس، بشكل عام، فرغم ذلك نحن متواجدين في باب العامود وسنبقى متواجدين باذن الله تعالى مع اخواننا في جنين".

المشاركون أكدو بأن جنين هي قلب المقاومة وهي رمز الصمود والتحدي وهي الحصن المنيع الذي دائما وعبر التاريخ تقف صخرة أمام المحتل الذي ينكسر أمامها وأمام مقاومتها.

هي القدس التي ستبقى وفية لكل مدن فلسطين، لجنين، وحيفا ونابلس، الناصرة، الخليل، ولغزة، وترسل رسالة واحدة بان فلسطين هي واحدة موحدة رغم محاولات الاحتلال لتجزئتها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..