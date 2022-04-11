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دمشق تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي هدية من بابا الفاتيكان

دمشق تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي هدية من بابا الفاتيكان
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” سلمها السفير البابوي في دمشق.

العالم - سوريا

وفي تصريح صحفي عقب استلام الأجهزة بين وزير الصحة السوري حسن الغباش أنه سيتم تخصيص جهازين لصالح الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وجهازين لمركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في حلب.

وأشار الوزير الغباش إلى أن هذه الأجهزة تدعم جهود الوزارة في التصدي لوباء كورونا وحاجة غرف العناية المشددة بالمشافي معرباً عن شكره لبابا الفاتيكان لما تحمله هذه الهدية القيمة من معاني محبة وسلام.

من جانبه أوضح السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري أن بابا الفاتيكان قدم إضافة إلى الأجهزة الأربعة جهاز تنفس اصطناعي للمشفى الفرنسي الخاص بدمشق وجهازاً مماثلاً للمشفى الفرنسي الخاص بحلب وأضاف: ننقل لكم أمنيات قداسة البابا بالخير والسلام والصحة للشعب السوري.

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دمشق تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي هدية من بابا الفاتيكان

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