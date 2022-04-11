منح شهادات تعذيب عليا في البحرين..

العالم - حديث البحرين

وقال معتقلون سياسيون ان الاكاديمية الملكية للشرطة هي وكر تعذيب ممنهج، خصوصا أنها تدرس فنونه وعلى مستوى عال بالتعاون مع جامعة بريطانية تحوم شبهات كثيرة عن سر علاقتها مع النظام البحريني.

وتبدو الادلة على التعذيب في هذه الاكاديمية اكثر اثارة للقلق في ضوء تعيين العميد "فواز الحسن" مديرا عاما للاكاديمية المتلقي سابقا تتدريبا في الجامعة البريطانية.

وتشكل اكاديمية الشرطة الملكية مؤسسة من مؤسسات النظام في البحرين الأمنية التي تركز كل مسارها على تخريج معذبين من حملة شهادات العليا في التعذيب لقمع الحرك الشعبي السلمي.

ويناقش برنامج "حديث البحرين" هذه الموضوعات مع ضيوف البرنامج:

نائب امين جمعية العمل الاسلامي البحرينية الشيخ عبدالله الصالح

أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي