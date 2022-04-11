الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في شرق أوكرانيا

البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في شرق أوكرانيا
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس جنوب شرق أوكرانيا، ولاسيما عند مدينة إزيوم الاستراتيجية.

العالم-الامريكيتان

وذكرت أن القوات الروسية لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين: "يعيدون انتشارهم ويركزون على دونباس".

وصرح كيربي بأن ماريوبول "لا تزال مدينة متنازعا عليها" رغم أن سقوط هذه المدينة الاستراتيجية يبدو وشيكا.

وأشار مسؤول كبير في الوزارة طلب الكشف عن اسمه إلى قافلة دبابات شمال إزيوم، وأن البنتاغون يرجح أن هذه القافلة تضم عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم لصيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.

وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضا في جنوب غرب دونيتسك خصوصا بالمدفعية.

روابط ذات صلة

البنتاغون: درّبنا جنوداً أوكرانيين على طائرات مسيّرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باريس تعلن 6 دبلوماسيين روس "شخصيات غير مرغوب فيها"

البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في شرق أوكرانيا

قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة

شاهد ما قاله السيد نصرالله بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية بلبنان

السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي

عالم غريب شديد الخطورة يملك غيوما من الصخور المتبخرة