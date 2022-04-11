وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الهندي

العالم-الامريكيتان

وقال أوستن في مستهل اللقاء: "إننا نجتمع في ظل لحظة حرجة في شراكة الدفاع بين الولايات المتحدة والهند"، مشيرا إلى أنه "بفضل عقود من العمل الجاد، قمنا ببناء الأساس لواحدة من أهم الشراكات في هذا القرن".

وأضاف: "نواجه تحديات عاجلة ومتصاعدة. في جميع أنحاء المنطقة، تحاول الصين تحدي وتقويض سيادة جيرانها. ويقوم الصينيون ببناء بنية تحتية ذات استخدام مزدوج على طول حدودهم مع الهند، ويواصل القادة الصينيون تقديم مطالبات غير قانونية في بحر الصين الجنوبي"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تقف مع الهند في الدفاع عن مصالحها السيادية".

ولفت أوستن إلى أن "الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم، وقيادة الهند أساسية لهذا النظام القائم على القواعد"، مبينا أن "الأمر ذاته ينطبق أيضا على الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند.. ننسق الآن مع بعضنا البعض عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعبر المجالات كافة وملتزمون بالعمل معا عبر المجالات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الفضاء والفضاء الإلكتروني".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الجانبين سيجتمعان في مقر وزارة الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار.

وأشار وزير الدفاع الهندي إلى أن "الاجتماع مع أوستن، والاجتماع الرباعي هما من المعالم المهمة في علاقتنا الثنائية"، مضيفا: "أنا واثق من أن زيارتنا هنا سترتقي بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة إلى المستوى التالي".