الانتخابات الفرنسية.. أخر منافسة بين ماكرون ولوبان

العالم - ما رأيكم

ويقول خبراء سياسيين انه منذ ذهاب ژاك شيراك في 2007، يتم التصويت في فرنسا ليس علی أساس القناعة بل علی أساس حذف الاخرين وحصل ذلك مع هالند وساركوزي وماكرون وسيحصل هذه المرة لأن الخيار بين ماكرون وبين مارين لوبان.

ويؤكد خبراء سياسيين ان حظوظ ماكرون في الفوز بالانتخابات لاتأتي ضرورة من قوته، بل تأتي من خوف الناخب من الاخرين وعدم الثقة بهم.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على ٪20.1 من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

ويتوقع باحثون سياسيون فوز ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مستشهدين بمقولة أحد مرشحي الانتخابات الذي قال:"اذا وضعنا حماراً امام مارين لوبان، فسيفوز الحمار في الانتخابات".

ويؤكد باحثون سياسيون ان الجولة الثانية ستشهد منافسة حامية بين ماكرون ولوبان، موضحين ان استطلاعات الرأي تبين ان 30 بالمئة من المصوتين لجان ميلونشون سوف يدلون بصوتهم لمارين لوبان رغم ان ميلونشون أكد للمصوتين له ضرورة عدم التصويت للوبان.

ويتوقع باحثون سياسيون ان تستخدم لوبان فضيحة المكاتب الاميركية لتخريب سمعة ماكرون، فقد قامت مكاتب اميركية بدعم ماكرون في الانتخابات السابقة مجاناً ثم كافأهم ماكرون بعقود تبلغ مليار دولار.

ويری باحثون في الشؤون الدولية أن أصوات الفرنسيين تشتت في هذه الانتخابات فلو ان قوی اليسار تجمعوا مع بعضهم ودعموا بيلونشون لكان اليوم الصراع والتنافس بين ماكرون وبيلونشون.

ويؤكد باحثون في الشؤون الدولية ان عدم تأهل بيلونشون الی الجولة الثانية، هي خطوة لصالح ماكرون، فقد أعلن الاشتراكيون والخضر انهم سيغيرون أصواتهم لصالح ماكرون.

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