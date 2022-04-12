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قائد الثورة يستقبل اعضاء الهيئة الرئاسية ورؤساء اللجان البرلمانية 

قائد الثورة يستقبل اعضاء الهيئة الرئاسية ورؤساء اللجان البرلمانية 
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس لجنة المجالس النيابية، عن استقبال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لاعضاء الهيئة الرئاسية ورؤساء اللجان التخصصية البرلمانية، عصر اليوم  .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل الخبر تباعا .

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