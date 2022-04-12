'رويترز' تسقط بخطأ مهني جسيم وتنسب للحوثي خبرا مزورا

العالم- اليمن

وعبر محمد علي الحوثي عن اسفه أن تسقط وكالة الأنباء الدولية ‎رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه الخبر.

ونسبت الوكالة للحوثي قيامه بالتغريد يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان منحت البنك المركزي اليمني 5 مليارات.. وهو مالم يحصل بل ان الوكالة سقطت في فخ حساب مزور ينتحل صفة محمد علي الحوثي وبالتالي سقوطها في وحل خطا مهني كبير.

وشدد محمد الحوثي على ‏رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية ضرورة أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر.

كما دعا رواد وسائل التواصل الاجتماعي لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق ‎#سقوط_رويترز