غضب عارم علی مواقع التواصل ضد تطبيع اعلامية بحرينية

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وقدمت عهدية أحمد في هذا الفيديو هدية أحضرتها من بلادها إلى تل أبيب.

اما في فلسطين فلن يجلس أبناء الشهيدة الفلسطينية غادة سباتين بعد اليوم على مائدة الإفطار أو أي وجبة طعام مع والدتهم التي اغتالتها رصاصات الاحتلال ظهر الأحد عند المدخل الرئيس لبلدة حوسان غرب بيت لحم، حيث تقام نقطة عسكرية ثابتة في هذا المكان والذي يعتبر منطلقًا لاعتداءات جنود الاحتلال ضد أهالي البلدة بشكل مستمر. وكانت كاميرا تلفزيون فلسطين الرسمي قد تمكنت من توثيق حادثة إعدام المواطنة سباتين حينما كان طاقمها يعد برنامجاً ميدانياً عن أحوال المواطنين في ظل الإجراءات الإسرائيلية وخاصة عند هذا الحاجز.

الی باكستان حيث تتوالی فصول الازمة السياسية بعد حجب البرلمان الباكستاني يوم الاحد الثقة عن رئيس الوزارء عمران خان، وهو حجب، كان متوقعا، بعد ان حذر خان من وجود مؤامرة امريكية لعزله، بعد رفضه إقامة قواعد امريكية في باكستان، وكذلك رفضه مماشاة السياسية الامريكية ازاء روسيا، وكذلك رفضه التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، و هي سياسة إعتمدها خان من اجل التحرر من الهيمنة الامريكية على القرار الباكستاني، وهي هيمنة لم تسفر سوى توتير العلاقات بين باكستان وجيرانها وعلاقات هذا البلد الاسلامي مع دول الاقليم، خدمة لمخططات امريكا في المنطقة.

اخيراً، يعرف عن شهر رمضان أنه شهر الرحمة والرأفة، والبذل والعطاء، والإمساك عن الطعام والشراب وسائر الملذات البدنية والكماليات الروحية، طمعاً بالأجر المضاعف والغفران الموعود. لكن المتابع لاستقبال العالمين العربي والإسلامي لشهر التعفف والزهد، وما ينشغلان به على مدى أسابيعه الأربعة، سيلحظ مفارقات مؤلمة. فبالرغم من سعي البعض إلى الكرم والعطاء ، ينتهي المطاف بأطنان متراكمة من الطعام في مكبات القمامة، أو على قارعة الطريق، لينبشها الفقراء بحثاً عن شيء يسدون به رمقهم.