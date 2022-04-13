أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 13  أبريل 2022

اطلاعات ..

القائد.. لا ينبغي تأخير الأعمال إنتظارا لنتائج المفاوضات,إن النظام الإسلامي سيجتاز هذه المرحلة

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. التوصل لإتفاق بمفاوضات فيينا ممكن إذا إتخذت أمريكا قرارا جادا

كيهان ..

دخول شباب فلسطينيين مسلحين على خط المواجهة بجنين وتراجع الصهاينة

وطن امروز ..

ظهور مؤشرات على بدء إنتفاضة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة

مردم سالاري ..

تصاعد حدة المعارك في الحرب بأوكرانيا وأجواء ترقب بشأن معركة حاسمة في ماريوبول

آفتاب يزد ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الغرب لا يستطيع فرض عزلة على بلاده

جام جم ..

فوز هامشي لماكرون بالجولة الأولى للإنتخابات الفرنسية وتوقعات منافسة شرسة بجولة الإعادة

جوان ..

السيد حسن نصر الله .. أمريكا تحاول عرقلة إجراء الإنتخابات البرلمانية بلبنان .

جمهوري اسلامي ..

عمران خان يطالب بإجراء إنتخابات برلمانية عاجلة في باكستان

سياست روز ..

موجة عداء وكراهية جديدة ضد المسلمين في الهند وسط صمت ولامبالاة الأمم المتحدة

ابتكار..

وزير الحرب الصهيوني يهدد بالتصعيد بكل الجبهات,وحماس ترد ملوحة بجهوزيتها الكاملة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها( إزدواجية الغرب بشأن أوكرانيا) ..زيارة المستشار النمساوي "كارل نيهامر" لموسكو التي جاءت في خضم احتدام الحرب في اوكرانيا واجواء الترقب بشأن وقوع معركة حاسمة في ماريوبول , لم تكن ناجحة ولا حتى ودية حسب تأكيده ..

إن فشل مباحثات المستشار النمساوي مع الرئيس الروسي نابع في الواقع من إنتهاج الغرب لسياسة إزدواجية بشأن أوكرانيا فالغرب يتحدث عن ضرورة ايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية لكنه يتحرك في الواقع لصب الزيت على نيرانها , فقبل وصول هذا المسؤول النمساوي لموسكو اطلق مسؤولون كبار في الاتحاد الاوروبي في زيارات لكييف تصريحات تتحدث عن ضرورة الحسم العسكري لانهاء الحرب باوكرانيا وعن ارسال المزيد من السلاح لاوكرانيا , كما فرضت البلدان الغربية عقوبات شديدة جديدة على روسيا , لذلك لم يكن من الغريب ان لا تتمخض مباحثات المستشار النمساوي عن نتايج ايجابية في موسكو.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها حول الانتخابات الفرنسية ( الدور للخاسرين )..تمخضت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن فوز غير حاسم وهامشي تماما للرئيس الفرنسي المنتهية ولايته امانوئل ماكرون الامر الذي دفع الانتخابات لمرحلة الاعادة او لجولة ثانية حاسمة سيواجه فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية, وخرج عشرة مرشحين رئاسيين من السباق الرئاسي بجولته لاولى.

إن حصول ماكرون ولوبان على نسب متقاربة من أصوات الناخبين مؤشر على دخولهما في منافسة شرسة بمرحلة الإعادة القريبة وهنا سيلعب المرشحون الرئاسيون الذين هزموا في الجولة الاولى دورا بالغ الاهمية في تحديد من الذي سيفوز بجولة الاعادة للتربع على المقعد الرئاسي بقصر الاليزيه وذلك عبر دعوة مؤيديهم للتصويت لصالح ماكرون او لوبان.

وهذا ما بدأ يحدث بالفعل بتأييد المرشح المتطرف اريك زمور للوبان وحث المرشح اليساري جان لوك ميلينشون مؤيديه على عدم التصويت لصالح لوبان.

سياست روز ..

حول الاجواء والتطورات في الساحة الباكستانية كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( من المطالبات بحصص وإلى العصيان المدني )..ما حدث مؤخرا في باكستان من تطورات شملت اقالة رئيس الوزراء عمران خان بحجب الثقة البرلمانية عنه وتعيين زعيم المعارضة شهباز نواز في هذا المنصب هو اقرب لان يكون انقلابا من كونه عملية باطار الديمقراطية.

ان باكستان تقف على عتبة الانزلاق في فوضى داخلية هناك جدل بين القوى التي أسقطت خان حول حصصها بالحكومة الجديدة وسط مظاهرات غاضبة في الشارع مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء المعزول باتت تاخذ شكل بدايات عصيان مدني واسع النطاق مع تاكيد خان بان امريكا تقف وبالتنسيق مع قوى داخلية وراء اسقاطه وزعزعة استقرار باكستان.

وفي هذا الخضم قد يتحرك الجيش بذريعة اعادة الامور الى نصابها لقلب الطاولة على الجميع معيدا باكستان للحكم العسكري.

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( أنباء سيئة لبايدن ).. عكست نتائج احدث استطلاع واسع للرأي بامريكا تسارع وتيرة انخفاض شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن ووصولها لحافة الخطر بشكل بات يحمل معه تهديدا لا لمستقبله السياسي فحسب بل لموقف ومكانة الحزب الديمقراطي ايضا.

إن تدهور شعبية بايدن يرتبط بالدرجة الأولى بزيادة الإستياء الشعبي من فشل سياساته الإقتصادية وتعثر سياسة أمريكا الخارجية ويشعر الحزب الديمقراطي بالخطر مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس بشأن احتمال خسارة الاغلبية بمجلسي النواب والشيوخ لصالح الجمهوريين في ظل استياء المواطنين من اداء الادارة الديمقراطية مع تدهور المؤشرات الاقتصادية وفوضى مواقفها الدولية.

والادهى من كل ذلك للحزب الديمقراطي ولبايدن هو ان نتائج هذا الاستطلاع اشارت في نفس الوقت لتزايد فرص ترامب للترشح عن الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي عام 2024 .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها ( خفض أجواء التوتر بالمنطقة هو لصالح الجميع) كتبت صحيفة عصر ايرانيان.. تشهد العلاقات الايرانية الكويتية تطورا ملحوظا في ظل اجواء صداقة وثقة متبادلة تخدم مصالح البلدين الجارين والشعبين الايراني والكويتي اللذان تربطهما وشائج وثيقة .

إن أجواء التوتر بالمنطقة ليست في صالح أي من بلدانها , وتدخلات القوى الأجنبية تعيق جهود ازالة هذه الأجواء فالقوى الاجنبية ترى بأن تبلور اجواء تعاون وصدقة بين بلدان المنطقة لا يخدم اهدافها ونواياها من وراء التواجد والتدخل في شؤون هذه البلدان .وفي كل الاحوال بامكان ايران والكويت ايجاد ارضية مناسبة لدخول بلدان المنطقة في حوارات بناءة لحل اية مشاكل وازمات عالقة.

ابرار..

صحيفة ابرار كتبت في تقرير لها حول الاجواء في باكستان يحمل عنوان ( عمران خان يدعو لإنتخابات عاجلة ) ..دعا رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان لاجراء انتخابات برلمانية عاجلة للخروج من الازمة السياسية التي تعصف بهذا البلد.

مطالبة خان بإجراء إنتخابات جاءت في معرض تشكيكه بشرعية قرار عزله وبتعيين شهباز شريف كرئيس جديد للوزراء وياتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه باكستان مظاهرات مؤيدة لخان وسط مخاوف من تحولها لعصيان مدني واسع النطاق مع تأكيد خان بأن وراء الاحداث مخطط امريكي يستهدف امن واستقرار باكستان.