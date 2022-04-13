موقع 'أفريكا أنتليجنس' يكشف عن مفاوضات سرية بين حفتر والدبيبة

العالم - ليبيا

وقال موقع "أفريكا أنتليجنس" إن حفتر عهد بالمهمة إلى نجله بلقاسم الذي بدوره سافر بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية عدة مرات منذ منتصف مارس، وجرت سلسلة من المفاوضات السرية كانت قد جرت بين الفريقين.

وأفاد التقرير بأن بلقاسم حفتر يحاول إقناع فريق الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء، للسماح لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس.

وأضاف أن بلقاسم حفتر عقد لقاء سريا مع الدبيبة في 25 مارس الماضي، وقبلها التقى بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في 20 مارس في باريس، لكن محادثات حفتر معها ظلت متوقفة كما هو الحال مع إبراهيم الدبيبة بحسب التقرير.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن فريق بلقاسم حفتر والدبيبة التقيا في أبو ظبي قبل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، وكان الهدف إيجاد حل وسط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن المحادثات باءت بالفشل آنذاك.