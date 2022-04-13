قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني

العالم - ايران

وقال العميد باكبور في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء على هامش حضوره في روضة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان رفاق السلاح والكوادر الذين قام الشهيد الحاج قاسم سليماني بإعدادهم هم اليوم كما في الماضي وفترة حياة الشهيد، على اتم الجهوزية والاستعداد وهو ما شهدتموه بعد استشهاده واختبره العالم ايضا.

واضاف: ان شخصية الشهيد سليماني عظيمة بحيث حتى لو قُتِل جميع قادة اميركا فان ذلك لا يفي بالثأر لدمه وينبغي علينا الثأر لدمه باساليب اخرى.

وقال العميد باكبور: انه وبعد اغتيال الحاج قاسم تم دك قاعدة "عين الاسد" (التي تتواجد فيها القوات الاميركية غرب العراق) وكذلك كانت الردود قاصمة على تحركات الكيان الصهيوني واميركا في المنطقة.

وتابع قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: بعد استشهاد الحاج قاسم وصلنا الى حدود معينة، حدود رادعة لا يمتلك الاعداء فيها القدرة اللازمة للقيام بعمل ما ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، في اطار معادلة معرّفة ادركها العدو ولو لم يتم الالتزام بهذه المعادلة فسيتلقى العدو ضربة كبيرة، ونحن من نواصل هذه المعادلة.

واكد العميد باكبور بان ابناء وجنود ورفاق السلاح للشهيد الحاج قاسم واستلهاما من تضحياته سيقفون بالتاكيد امام اي مؤامرة ونحن على ثقة بان العالم ادرك هذا الامر ايضا.