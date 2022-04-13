الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار

طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء موجة الغبار الخفيف التي تشهدها أغلب المحافظات.

العالم-العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً يتحول الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خلال النهار يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً واحياناً يكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق.. هيئة الأنواء الجوية تتوقع جواً مغبراً ودرجات حرارة متفاوتة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ساسة لبنانيين علی مائدة السفير السعودي.. وما يأكلون

شاهد.. شعبا ايران وافغانستان اكثر شعوب العالم تلاحماً

طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار

العراق.. انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" في كركوك وجبال حمرين

الصحة الإيرانية تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا

مصر تدرس استيراد القمح من الهند