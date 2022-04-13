الصحة الإيرانية تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الأربعاء 13 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و711 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفین و 356 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و199 الفا و861 شخصا.

وأضافت أن الف و 376شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 930 الفا و509 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و195 ألفا و632 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و128 الفا و824 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و247 الف و858شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و636 الفا و535 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و13 الفا و217 جرعة.