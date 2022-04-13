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حماس تحذر الاحتلال من تنفيذ مخطّط ذبح القرابين في الأقصى

حماس تحذر الاحتلال من تنفيذ مخطّط ذبح القرابين في الأقصى
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمّى عيد الفصح، وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، محملة الاحتلال مسؤولية التداعيات كافّة.

العالم _ فلسطين

وترى "حماس"، في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنَّ ذلك يمثّل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل الخطوط الحُمْر، واعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر الشعب الفلسطيني والأمَّة في هذا الشهر الفضيل.

وقالت "الحركة"، إنَّ جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته؛ وأهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطاع غزّة، والداخل المحتل، وفي الشتات، لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقفون بكلّ قوّة وبسالة لإحباطه، والتصدّي له.

وجددت "حماس" دعوتها للجماهير الفلسطينية من أجل شدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، والاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات، "والوقوف سدّاً منيعاً كالبنيان المرصوص، ردعاً للمتطرّفين، وكبحاً لجماحهم، وانتصاراً وحماية للقدس والأقصى".

ودعت "الحركة" الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل، ومنع هذا الانتهاك الخطير لحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين قاطبة، والتداعي لتحمّل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تصعيد وإرهاب الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى.

وطالبت الهيئات والمنظمات الدّولية باتخاذ كلّ الخطوات لمنع هذا الخطر؛ الذي يمكن أن يؤدّي إلى اشتعال المنطقة بكاملها.

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