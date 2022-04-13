الصليب الاحمر الروسي يطلب المساعدة من الهلال الاحمر الايراني للنازحين من شرق اوكرانيا

العالم - ایران

وقال ساوتشك في تصريح له خلال محادثاته الهاتفية اليوم الاربعاء عبر الاجواء الافتراضية مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني انه واثر الحرب الدائرة في اوكرانيا وتمركزها في شرقها فقد تصاعدت موجة النزوج من دونباس نحو روسيا.

واضاف: ان 675 الف شخص من ضمنهم 130 الف طفل وصلوا الى الاراضي الروسية من شرق اوكرانيا وتمكنا لغاية الان من توفير خدمات الاساكن لـ 11 الف طفل و 19 الفا من المسنين فقط لذا فاننا نطلب المساعدة من الجمعيات الوطنية (للصليب والهلال الاحمر) خاصة جمعية الهلال الاحمر الايراني.

من جانبه قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني: ان هذه الجمعية تمتلك خبرات ممتدة على مدى مائة من خلال مشاركتها في العمليات الدولية اثر الحوادث الطبيعية والانسانية، ومنذ بدء هذا النزاع (في اوكرانيا) اعلنت استعدادها للحضور في الحدود البولندية الاوكرانية لتقديم الخدمات للاجئين الاوكرانيين عبر ارسال فرق طبية طارئة لتقديم الخدمات الصحية والطبية عند الحاجة.

واضاف كوليوند: ان جمعية الهلال الاحمر الايرانية تعد جمعية الهلال الاحمر الوحيدة في العالم الى جانب عدد من جمعيات الصليب الاحمر بصفة شريك استراتيجي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر لارسال الفرق الطبية الطارئة حين وقوع الاحداث والنزاعات الدولية.

من جانبه اشار رئيس جمعية الصليب الاحمر الروسي الى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية للاجئين القادمين من شرق اوكرانيا ومنها الغذائية والعمل على لمّ شمل الاسر والبحث عن المفقودين وكذلك توفير الاطباء النفسيين للاجئين للتخفيف من التداعيات النفسية الناجمة عن هذه الحرب.

واعلن عن طلب مساعدة بمبلغ 100 مليون فرنك سويسري عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر، من اجل تغطية الحاجة لتقديم الخدمات للاجئين.