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سويسرا تنضم إلى الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وبيلاروس

سويسرا تنضم إلى الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وبيلاروس
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة سويسرا عن انضمامها إلى الحزمة الخامسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروس ردا على العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

العالم- أوروبا

وأكد المجلس الاتحاد السويسري في بيان له أنه قرر اليوم الأربعاء تبني حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد موسكو ومينسك، باستثناء إجراءات الحظر المفروضة بموجبها في مجال النقل، لكون هذه الخطوة غير مطلوبة بالنسبة لسويسرا نظرا لموقعها الجغرافي.

وأشار المجلس إلى أن العمل جار على إعداد التعديلات على القرارات السابقة ذات الصلة كي تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما أشار البيان إلى أن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي وافقت ضمن حزمة العقوبات الجديدة على فرض عقوبات مالية وقيود سفر على 200 فرد وكيان، موضحا أن الحديث يدور عن شخصيات في مجالات السياسة والصناعة و"الإعلام\الدعاية"، ومسؤولين في القوات المسلحة، بالإضافة إلى رجال أعمال رئيسيين وأفراد في عوائلهم.

وأكد البيان أن قائمة العقوبات الجديدة تضم اسمي ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يكاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، موضحا أن قائمة العقوبات السويسرية بذلك تتطابق بالكامل مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

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