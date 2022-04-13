وزير الطاقة اللبناني يزور القاهرة لبحث استيراد الغاز

العالم _ لبنان

وسيغادر فياض بيروت على رأس وفد، لإجراء محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تتناول مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.

كما سيعقد فياض سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين.

وكان فياض قد أشار في وقت سابق إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الكهرباء ستبدأ قريبا جدا، كاشفا عن تلقي آخر مسودة عن العقود في ما يخص الغاز المصري.

وأوضح أن الحصول على التمويل من البنك الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات الأمريكية من تداعيات قانون قيصر.