المندوب القانوني للسفارة الايرانية في العراق يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة

العالم - العراق

اعلن ذلك قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد عباس احميدي وقال: انه عند الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة بعد ظهر اليوم تعرض المحامي والمندوب القانوني للسفارة امجد محمد حسين الموسوي لمحاولة اغتيال في مدينة الكاظمية من قبل مهاجمين مسلحين ولكن لم يلحق به اذى لله الحمد الا ان سيارته تعرضت لاضرار.

واضاف: ان الاجراءات اللازمة جارية عبر القنوات القانونية العراقية في الوقت الحاضر.

ولم يتضح لغاية الان السبب وراء محاولة الاغتيال هذه او الشخص او المجموعة التي تقف وراء ذلك.

ويرى مراقبون بان تزامن محاولة الاغتيال هذه مع زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران حاليا تهدف للضغط على الحكومة العراقية ووضع العراقيل امام العلاقات الايرانية العراقية.